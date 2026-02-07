Cia agricoltori italiani Campania: avvicendamento alla guida regionale Stefano Di Marzo neo commissario regionale

Cia agricoltori italiani Campania comunica l’avvicendamento alla guida dell’organizzazione regionale.

Si conclude il mandato del commissario uscente Carmine Fusco, al quale l’associazione rivolge un ringraziamento per il lavoro svolto in un periodo particolarmente sensibile per il comparto agricolo sia nazionale che campano.

Il nuovo commissario regionale della Cia Campania è Stefano Di Marzo, già presidente della Cia Avellino.

L’avvicendamento si inserisce nel percorso di continuità e rafforzamento dell’azione sindacale della Cia agricoltori italiani Campania a tutela delle imprese agricole e del comparto agroalimentare regionale, in una fase particolarmente delicata per l’agricoltura che vede profonde trasformazioni del settore, difficoltà economiche e sfide legate alla transizione ecologica ed alle politiche agricole comunitarie. Cia agricoltori Italiani Campania augura buon lavoro al nuovo commissario regionale.