Fondi Fesr, Fico: il 2026 sarà l'anno della svolta, ecco tutti i cantieri Cabina di regia a Palazzo Santa Lucia: fondi per trasporti, aree interne e housing sociale

Si è tenuto stamani a Palazzo Santa Lucia il comitato di sorveglianza del PR Campania FESR 2021-2027 che ha visto riunite, insieme all’amministrazione regionale coinvolta nella programmazione e attuazione delle risorse europee, le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili e gli stakeholders istituzionali e socio-economici territoriali.

"Si è analizzato l’andamento del Programma, con focus specifici su temi strategici per lo sviluppo sostenibile, integrato e omogeneo. Nel corso del 2025 il Programma ha prodotto investimenti e risultati rilevanti, conseguendo il previsto target N+3 di spesa. Il 2026 si configura come un anno di svolta, nel corso del quale tutto il lavoro di programmazione e preparazione degli interventi dovrà trasformarsi in cantieri e realizzazioni, dando evidenza della qualità delle operazioni messe in cantiere.

I fondi europei, in particolare il FESR, contribuiscono al finanziamento di opere fondamentali per la tenuta del territorio campano, tra cui il Grande Programma di risanamento del fiume Sarno, che prevede investimenti complessivi per 1,2mln/€ (di cui circa la metà fondi europei). Allo stesso tempo sono funzionali al rilancio del tessuto produttivo e delle eccellenze campane in ambito di ricerca e innovazione, tema che proprio in questi giorni ha segnato un nuovo punto di successo, con l’apertura della piattaforma per la seconda edizione dell’avviso STEP rivolto alle imprese per investimenti in tecnologie strategiche ad alto impatto", si legge nella nota di Palazzo Santa Lucia.

Nuove iniziative e nuovi investimenti sono in fase di avviamento. Tra questi il contributo alla Linea 10 della Metropolitana di Napoli, che potrà contare del contributo dei fondi europei come già in passato la Linea 1 e la Linea 6.

Al tavolo è intervenuto il presidente della Regione Campania Roberto Fico: “L'amministrazione regionale è impegnata, anche attraverso l’utilizzo delle risorse europee, a realizzare interventi in grado di ridurre le diseguaglianze sull’intero territorio regionale, dalle aree costiere a quelle più interne, dando priorità a operazioni che si caratterizzino per elevata qualità della spesa realizzata - le parole del governatore -. Tra questi, settori strategici quali acque, trasporti, impresa, dissesto e due ambiti socialmente ed economicamente rilevanti come il concreto avvio degli investimenti già stanziati e disponibili per le aree interne pari a 100 milioni di euro e un consistente piano di interventi da destinare al rafforzamento della dotazione di housing sociale e a prezzi accessibili, compresi gli alloggi per gli studenti, quantificato in 240 milioni di euro”.