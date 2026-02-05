Giuditta: "Mastella in Commissione Urbanistica per rilanciare le Aree Interne" Il coordinatore regionale di Noi Di Centro: Un altro importante riconoscimento

Nuovo assetto negli equilibri del Consiglio regionale della Campania. Pellegrino Mastella, esponente del movimento Noi di Centro, è stato ufficialmente nominato vicepresidente della Commissione consiliare permanente Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti.

L'elezione segna un punto di svolta per la compagine guidata da Mastella, che punta a consolidare la propria presenza nelle sedi decisionali chiave per lo sviluppo infrastrutturale del territorio campano.

Le priorità: Aree Interne e mobilità

La nomina di Mastella risponde a una precisa strategia politica volta a ridurre il divario tra i grandi centri urbani e le zone periferiche. Secondo quanto dichiarato dal coordinatore regionale del partito, Pasquale Giuditta, l’incarico rappresenta un "tassello fondamentale" per la redazione di un piano strategico regionale che metta al centro le Aree Interne: "Mastella saprà dare il giusto impulso alla risoluzione di annose questioni come l’inadeguatezza dei trasporti soprattutto nelle zone che restano ancora difficili da raggiungere, nel superamento di empasse che riguardano la realizzazione di importanti infrastrutture e ancora nella pianificazione e gestione dello sviluppo del territorio" ha dichiarato Giuditta.

L’obiettivo dichiarato da Noi di Centro è quello di trasformare la Commissione in un laboratorio operativo per migliorare la qualità della vita dei cittadini campani, partendo proprio da una visione organica del territorio e delle sue necessità strutturali.