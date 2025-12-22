Capodanno senza botti, Enpa:"Non è una rinuncia, è una scelta di responsabilità" "A mezzanotte brindiamo. Loro vanno in panico"

Allo scoccare della mezzanotte c’è chi festeggia in piazza, tra luci e brindisi, e chi, nello stesso identico momento, trema di paura in un rifugio, in un canile, in una colonia felina. La stessa notte. Due realtà. Una scelta.

Botti di Capodanno: per gli animali non è festa ma panico

I fuochi d’artificio non sono un disagio passeggero per gli animali, ma una fonte di stress acuto e prevedibile: esplosioni improvvise, lampi, vibrazioni e onde sonore che possono superare i 140 decibel. Per animali domestici, animali ospitati nei rifugi e fauna selvatica non esiste alcuna possibilità di comprendere o difendersi. Esiste solo il panico.

Il caso di Novara, fuochi vicino al canile: una notte di paura per cani e gatti

Non si tratta di timori teorici. È quanto Enpa ha potuto purtroppo verificare direttamente a Novara, nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2025. In occasione dell’apertura del “Luna Park delle Streghe”, sono stati esplosi fuochi d’artificio a poche centinaia di metri dal canile sanitario di via del Gazzurlo e dal rifugio Enpa.

Per gli animali ospitati è stata una notte di paura. I botti improvvisi e ravvicinati hanno provocato reazioni di panico diffuse: cani e gatti nascosti nelle cucce, tremanti, paralizzati o in preda a tentativi di fuga. I volontari sono rimasti nel rifugio per tutta la durata dell’evento per contenere una vera emergenza emotiva; in alcuni casi si è reso necessario l’intervento veterinario per evitare crisi di panico potenzialmente gravi.

La relazione tecnica: “Danno reale al benessere animale”

L’accaduto è stato documentato in una relazione tecnica che evidenzia un danno reale al benessere animale e richiama le responsabilità previste dalla normativa vigente in materia di tutela degli animali e di luoghi sensibili. L’ufficio legale Enpa ha trasmesso segnalazioni e documentazione alle autorità competenti per le opportune verifiche .

Quello di Novara non è stato un episodio isolato: nelle stesse ore molti cittadini hanno segnalato cani domestici terrorizzati e in stato di agitazione prolungata.

Rocchi (Enpa): “Non sono ipotesi, sono fatti”

“Ogni anno si parla di divieti e ordinanze – dichiara Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa – ma senza un vero cambio di modello il risultato è sempre lo stesso. I botti continuano a esplodere e gli animali continuano a pagarne il prezzo. Novara dimostra che non stiamo parlando di ipotesi, ma di fatti”.

Capodanno senza botti: le alternative esistono

Oggi non è più possibile sostenere che non esistano alternative. In molte città, in Italia e all’estero, il Capodanno viene celebrato con spettacoli di droni luminosi, giochi di luce, videomapping ed eventi artistici, capaci di coinvolgere migliaia di persone senza rumore, senza inquinamento e senza paura.

L’appello ai Comuni: “Cambiare modello di festeggiamento”

Per questo Enpa rivolge un appello diretto ai Comuni italiani: non limitarsi a vietare sulla carta, ma assumersi fino in fondo la responsabilità di cambiare modello di festeggiamento, scegliendo soluzioni che tutelino animali, persone e ambiente.

“Il Capodanno – conclude Rocchi – è una festa di tutti. Ma non può continuare a esserlo solo per qualcuno. A mezzanotte brindiamo, loro vanno in panico. Sta alle istituzioni scegliere da che parte stare”.

VADEMECUM ENPA

Come aiutare gli animali durante i botti di Capodanno

I fuochi d’artificio non sono solo rumore. Per molti animali sono un evento traumatico, con reazioni di paura intensa, panico e fuga. Alcuni effetti possono durare giorni o diventare cronici.

Ecco cosa fare, prima e durante la notte di Capodanno, per ridurre il rischio.

PRIMA DI CAPODANNO

Metti al sicuro l’identità

• Verifica che il microchip sia registrato e leggibile.

• Applica una medaglietta con numero di telefono aggiornato.

Riduci le possibilità di fuga

• Controlla recinzioni, cancelli, balconi, finestre e tapparelle.

• Se hai un giardino, individua e chiudi ogni possibile via di fuga.

• Avvisa familiari e ospiti di prestare la massima attenzione all’apertura delle porte.

Prepara uno spazio sicuro

• Individua una stanza tranquilla, lontana da finestre e rumori esterni.

• Predisponi cuccia, coperte, giochi e oggetti con odori familiari.

DURANTE I BOTTI

Tienilo in casa

Anche se il cane è abituato a stare all’esterno, portalo dentro.

Non lasciarlo solo: la presenza di una persona di riferimento è fondamentale.

Non forzarlo

Se cerca di nascondersi, lascialo fare.

Non sgridarlo e non minimizzare la sua paura: per lui è reale.

Maschera il rumore

Accendi musica, radio o audiolibri.

La voce umana, con tono calmo e continuo, aiuta a regolare respirazione e battito cardiaco.

Crea comfort fisico

Indumenti avvolgenti o fasce calmanti possono aiutare alcuni cani.

Aumenta il benessere attraverso gli odori: coperte, cuscini, profumi familiari.

Mantieni la calma

Il tuo comportamento è un segnale importante: restare tranquilli aiuta l’animale a sentirsi più sicuro.

COSA NON FARE

Non portare cani o altri animali a feste o eventi con fuochi.

Non lasciarli legati all’esterno.

Non costringerli a “guardare” o “abituarsi” ai botti.

Non somministrare farmaci o sedativi senza indicazione veterinaria.

ATTENZIONE A GATTI E PICCOLI ANIMALI

I gatti tendono a nascondersi: assicurati che abbiano accesso a rifugi sicuri.

Chiudi finestre e balconi per evitare fughe improvvise.

Proteggi anche conigli, roditori e uccelli: sono estremamente sensibili al rumore.

SE LA PAURA È MOLTO FORTE

Rivolgiti al veterinario o a un medico veterinario comportamentalista.

In alcuni casi è possibile impostare percorsi di supporto specifici, ma non improvvisare. Nella foto uno dei tanti quantitativi di fuochi sequestrati e fatti brillare dai carabinieri.