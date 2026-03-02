Dialogo Campania-Spagna, il presidente Fico incontra l'ambasciatore iberico "Condividiamo legami storici profondi, rafforziamo la collaborazione"

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha ricevuto a Santa Lucia l’ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Fernández-Palacios, insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. L’incontro è stato l’occasione per confrontarsi su temi di comune interesse e rafforzare il dialogo istituzionale.

"La Campania e la Spagna condividono legami storici profondi. La presenza spagnola nei secoli ha lasciato un’impronta significativa nella cultura, nell’arte, nell’architettura e nelle tradizioni del nostro territorio, contribuendo a costruire un patrimonio che ancora oggi rappresenta un elemento identitario rilevante. Su questa base solida si innesta la volontà di rafforzare il dialogo e valorizzare ulteriormente questi legami, promuovendo scambi e occasioni di cooperazione in ambito culturale ed economico, nel segno di una relazione che guarda al futuro", dichiara il presidente Fico.

