il docente campano leone melillo programma un film su carlo pisacane

Il docente campano Leone Melillo sta programmando un film su Carlo Pisacane, per la regia di Aurelio Grimaldi.
Un tema di ricerca che ha promosso anche come presidente del comitato nazionale per le celebrazioni di Carlo Pisacane.
Tra le principali interpreti, delineate dalla produzione, ci sono Elodie, Maddalena Corvaglia, Barbara Petrillo e Daniela Testa
Una storia d'amore intrecciata di sentimenti e bellezza. Anche i fratelli Fittipaldi, che hanno apprezzato condiviso il progetto rivoluzionario di Carlo Pisacane, rivivranno nelle trascrizioni di Melillo.