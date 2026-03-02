Promuovere la destinazione Napoli negli USA, l'assessore Maraio a New York Vertice con tre compagnie aeree a stelle e strisce: Delta, United Airlines e American Airlines

La Regione Campania, con l’assessorato al turismo, rafforza e sostiene il posizionamento dell’offerta turistica e culturale negli Stati Uniti attraverso i progetti “Valorizzazione del Turismo Enogastronomico”, finanziato con il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, e di comunicazione marketing “Azioni diffuse per la competitività regionale sul mercato turistico nazionale ed internazionale – Programmazione 2025”.

Missione a New York per l'assessore Enzo Maraio, che punta ad una partnership di lungo periodo con tre grandi compagnie aeree: Delta Airlines, United Airlines e American Airlines, con la collaborazione dell'ENIT sede di NY. La delegazione campana ha ricevuto i saluti del console italiano a New York Giuseppe Pastorelli, della direttrice della sede ICE Erica di Giovancarlo e della responsabile della sede Enit di NY Caterina Orlando.

"L’obiettivo dell’azione è supportare, in una partnership fra governance pubblica e impresa privata, l’investimento già messo in campo dalle tre compagnie aeree che, nel periodo maggio–ottobre, attivano voli diretti dagli aeroporti di New York verso l’aeroporto di Napoli Capodichino e voli interconnessi da Chicago e Philadelphia verso l’Italia. Questa scelta strategica, operata da grandi aziende del trasporto aereo internazionale, mira a rafforzare i collegamenti oltreoceano puntando sulla Campania quale hub di riferimento anche per le regioni della Basilicata e della Calabria", fanno sapere da Palazzo Santa Lucia.

Rafforzata la comunicazione promozionale nei principali aeroporti del Nord America, nel periodo marzo–giugno 2026, fase in cui si determinano le scelte relative alle destinazioni vacanziere.

Pubblicità sui voli con spot dedicati, programmazione su oltre 2.500 schermi in 90 aeroporti americani e canadesi, inserti periodici su Business Traveler USA nelle versioni digitale e cartacea, nonché una campagna coordinata sui principali canali social media. La copertura è rivolta a viaggiatori di livello culturale alto, attenti e sensibili alla scoperta del patrimonio storico, artistico, culturale ed enogastronomico campano, con l’obiettivo di intercettare flussi qualificati e ad alta capacità di spesa.



“Questa missione - ha sottolineato l’assessore Enzo Maraio - rappresenta un’importante occasione di promozione e posizionamento internazionale per la Campania e per Napoli, frutto di una collaborazione strategica che rafforza l’attrattività del territorio e genera ricadute positive sull’intero sistema regionale. Iniziative come questa contribuiscono non solo allo sviluppo turistico, ma anche a sostenere e stimolare ulteriori sfide infrastrutturali e logistiche fondamentali per la crescita competitiva della Campania. Su tutte le infrastrutture strategiche promuoveremo la stessa attenzione”.

