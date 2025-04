Crociere, le destinazioni Napoli e Salerno protagoniste al Seatrade di Miami Il presidente Annunziata: puntiamo ad un nuovo record di presenze

Non visite turistiche ma esperienze da vivere sul territorio. È così che le tappe campane delle crociere rappresentano un pezzo di un Made In Italy a cui i turisti non vogliono assolutamente più rinunciare. Sono questi i temi che l’Adsp del Mar Tirreno Centrale propone al Seatrade Cruise Global che si sta svolgendo a Miami.

I numeri confermano che i porti campani sono particolarmente attrattivi: con 540 scali ed il superamento dei 2 milioni di passeggeri, il 2025 si afferma come l’anno dei record per l’Adsp del Mar Tirreno Centrale, con una Napoli sempre più desiderata, Salerno che presto potrà ospitare anche due navi per volta e Castellammare di Stabia ormai meta acclarata per le crociere del segmento extra lusso dei mega e giga yacht.

L’offerta turistica campana, si affaccia all’edizione 2025 del Seatrade Cruise Global, che durerà fino al 10 aprile con le crociere in primo piano. A Miami Beach l’Adsp del Mar Tirreno Centrale ha il suo punto espositivo all’interno dello stand di Assoporti: il claim unico “CruiseItaly – One Country, Many Destinations” la formula di promozione del sistema portuale italiano che quest’anno festeggia i 10 anni di attività nel settore crocieristico, punta a presentare un’offerta unica per il nostro Paese.

A fare la differenza è la posizione strategica dei tre porti: non solo l’aumentata attrattività di Napoli su cui stanno investendo tutte le più grandi compagnie crocieristiche, ma la vicinanza di Salerno alle bellezze della costiera amalfitana e cilentana con le meraviglie di Vietri e Paestum e poi Pompei da un lato e la penisola sorrentina che si estende da Vico Equense a Sorrento dall’altro disegnano i confini di Castellammare di Stabia. Intanto, per la prima volta nella storia di Napoli - che proprio quest’anno celebra 2.500 anni della città - si supererà il traguardo di due milioni di crocieristi.

“Possiamo puntare per il 2025 ad un nuovo record di crocieristi per il porti campani. I mercati internazionali stando alle prenotazioni, credono in noi e tocca all’Adsp del Mar Tirreno Centrale fare in modo che i turisti che sbarcano a Napoli trovino la massima godibilità per i beni storici culturali ed ambientali. – afferma il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale Andrea Annunziata - con i recenti investimenti del Pnrr stiamo migliorando al massimo l'efficientamento dei nostri porti con nuove e moderne infrastrutture. L’obiettivo è rispettare i tempi di spesa per circa un miliardo di investimenti e puntare con la massima decisione su obiettivi primari che sono la tutela dell’ambiente e la sicurezza”.

La Campania al Seatrade 2025 si presenta con trend di crescita molto significativi: “Si è passati da 263 mila crocieristi del 2021 a oltre 1 milione 826 mila del 2024. A conferma dell’attrattività della Regione è il numero totale dei passeggeri che ha fatto registrare un forte incremento passando da 4 milioni 716 mila del 2021 ad oltre 9 milioni del 2024” ha illustrato il presidente Annunziata.

La presenza dell’Adsp del Mar Tirreno Centrale presso il Seatrade 2025 conferma l’attenzione nei confronti della manifestazione in cui soprattutto il ‘Brand Napoli’ trova ampio spazio nel padiglione Cruise Italy dove il confronto sui porti ed i terminal crocieristico diventa strumento per rafforzare la potenzialità della portualità italiana e del marchio Made in Italy nelle strategie di sviluppo mondiali.