De Luca-Meloni, prove di disgelo: "Dalla premier parole molte positive" Il governatore apre al dialogo dopo lo scontro rovente delle ultime settimane

"Leggo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Meloni a Bolzano, e le considero molto positive, per la conferma del necessario spirito di collaborazione fra Governo e Regioni, in relazione ai Fondi di Coesione. La Regione Campania ha inviato da 5 mesi il suo programma di investimenti, che è frutto delle esigenze poste dai Comuni e condivise, per la decisiva parte infrastrutturale, con i Ministeri interessati". Così, in una nota, il presdiente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando le esternazioni dell'inquilina di Palazzo Chigi.

"In tutto questo periodo, e già cominciare dalla scorsa estate, vi è stata una interlocuzione continua con il ministero della Coesione, alle cui richieste di chiarimento, è stato dato ogni volta puntuale e tempestivo riscontro da parte dell’Autorità di Gestione della Regione - ricorda De Luca -. Non essendoci stato mai nessun rilievo di merito sulle proposte avanzate, è da ritenersi che vi siano tutte le condizioni per una rapida sottoscrizione dell’accordo di coesione con la Regione Campania, nell’interesse dei territori, delle aziende, del mondo della cultura", conclude il governatore.