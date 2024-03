Tutela ambientale, via ai corsi a distanza della Guardia agroforestale Si inizia il 20 marzo: l'obiettivo è investire su formazione e preparazione

La Guardia Agroforestale Italiana (Ente diretto dal suo fondatore, Antonio d'Acunto), continua ad investire nella preparazione e formazione dei suoi addetti.

Sono oltre 5mila, in tutta Italia, gli iscritti all'Ente che intanto ha creato un polo formativo con docenti altamente preparati, che vedrà per il giorno 20 marzo il primo giorno di corso in dad, con rilascio, previo esame finale, delle relative attestazioni. Per informazioni è attivo l'indirizzo mail guardia.agroforestaleitaliana@outlook.it