G7 a Capri, nuove strutture per l'accoglienza delle delegazioni: ecco il piano L'appuntamento dal 17 aprile, ormai è conto alla rovescia per gli organizzatori

Cerimonia sulle banchine del Porto turistico di Capri per la presentazione e la consegna delle prime 100 copie del libro “Manuale di primo soccorso - Gestione della emergenze mediche per il diporto nautico” edito da Idelson Gnocchi. La prima copia del volume è stata siglata dall’Ammiraglio Pietro Vella, Ispettore (CP) Spe del Ruolo Normale della Capitaneria di Porto di Napoli, dal Sindaco di Capri Marino Lembo e dall’Assessore Paola Mazzina, e dal Presidente del Porto Turistico di Capri (PTC) Giancarlo Cangiano, impegnato in un’opera di rilancio e rinnovamento della straordinaria struttura portuale isolana per la quale ha ricevuto i complimenti dell’Ammiraglio Vella e delle Autorità marittime presenti.

Nell’occasione, il Presidente del PTC Cangiano ha mostrato alle Autorità il nuovo ingresso del Porto Turistico che accoglierà nei prossimi giorni tutte le delegazioni del G7 in arrivo nell’Isola azzurra per il summit mondiale in programma da mercoledì 17 a venerdì 19 aprile, i nuovi uffici della società PTC, le nuove unità degli ormeggiatori e le “green car” del Porto che andranno in funzione proprio nei giorni in cui Capri ospiterà i Grandi della Terra. Sempre durante la presentazione del “Manuale di primo soccorso”, Cangiano ha annunciato la partnership del Porto turistico con Circomare Capri, auspicando una sempre maggiore collaborazione per il rispetto delle regole e dell’ambiente, un gesto particolarmente significativo a maggior ragione in questi giorni in cui Capri è al centro dell’attenzione mondiale per il G7 dei Ministri degli esteri.

Dopo la firma dalla prima copia del volume, l’Ammiraglio Vella ha visitato le strutture che il Porto Turistico di Capri ha approntato per accogliere le delegazioni del G7.