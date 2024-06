La Campania e i flussi anomali dei migranti: la Meloni va all'Antimafia L'ombra della criminalità dietro i numeri del "click day"

I riflettori delle Procure erano già puntati sui numeri delle richieste di "nulla osta" nel giorno del click day dedicato agli stranieri. Cifre abnormi nelle regioni meridionali, compresa la Campania.

Il caso è diventato anche politico, dopo che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presentato un esposto all'Antimafia.

La stessa Direzione nazionale antimafia precisa che il proprio compito è quello di "impulso e coordinamento di indagini delle procure distrettuali" che stanno già indagando sul fenomeno.

Il sospetto è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dietro la quale potrebbero esserci le organizzazioni criminali. Una pratica collaudata, secondo gli inquirenti, portata avanti da imprenditori senza scrupoli che sfruttano l'occasione per spillare soldi proprio sulle spalle dei migranti.

"Non appena perverranno l'esposto e gli atti a sostegno, la Commissione Antimafia, con la consueta intransigenza della presidente Colosimo e con lo scrupoloso lavoro dei suoi membri, valuterà ogni aspetto di questa vicenda che certo - anche per la massima autorevolezza della fonte - genera potenzialmente un alto allarme sociale". Questo il commento del senatore di Fratelli d'Italia, componente della Commissione Antimafia, Sergio Rastrelli. Il Pd, dopo l'esposto presentato dalla Meloni, aveva chiesto la convocazione dell'organismo bicamerale per approfondire gli aspetti della questione.