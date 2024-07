Rinnovabili, l'Anev: bene le conferme al vertice del GSE Ok la conferma del presidente Paolo Arrigoni e dell'amministratore delegato Vinicio Mosè Vigilante

In un momento cruciale per lo sviluppo delle rinnovabili che ha visto negli ultimi mesi il governo Meloni procedere con importanti miglioramenti sulle procedure autorizzative grazie alla semplificazione dei processi amministrativi, in parte inficiate dal recente DM aree idonee, oggi giunge la notizia del rinnovo dei vertici del GSE con la conferma del presidente Paolo Arrigoni e dell'Amministratore Delegato Vinicio Mosè Vigilante per il prossimo triennio.

Il Consiglio di Amministrazione del GSE ha visto poi la conferma dei consiglieri Roberta Toffanin e Caterina Belletti, completa l’organo la nomina del Consigliere Giovanni Quarzo. Come evidente quindi la scelta di confermare i precedenti vertici, che così bene avevano fatto in questo anno, e l'altissimo livello dei consiglieri confermati e nuovi, dimostra la grande attenzione del Ministro Pichetto Fratin e dell’azionista, ad un Ente centrale nel supporto delle politiche e della transizione energetica per il nostro Paese. La scelta di premiare competenza e capacità è dall’ANEV molto apprezzata e garantirà il buon funzionamento per il futuro di questo fondamentale organismo e darà stabilità al sistema.

Per l'ANEV questo segnale è di estrema importanza e la continuità nella conferma dei vertici lascia ben sperare per la prosecuzione di un fattivo rapporto di collaborazione che ha portato evidenti risultati in questo ultimo anno e siamo sicuri che ne porterà ancor di più nel prossimo futuro sempre nell’ottica di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del Paese. La capacità le competenze e la disponibilità che ha contraddistinto questo finale di mandato del GSE hanno dimostrato come l’approccio aperto e di collaborazione possa portare importanti benefici sempre nel dovuto rispetto dei ruoli.

Molte importanti sfide nei prossimi tre anni dovranno essere affrontate dal GSE che determineranno in buona parte l'esito delle politiche di decarbonizzazione che nostro Governo ha assunto per raggiungere gli obiettivi settoriali, saperle affrontare con la concretezza e la trasparenza che questo corso ha garantito sarà la strada giusta per raggiungere quegli obiettivi in maniera efficiente. In particolare il supporto nella velocizzazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, la risoluzione delle enormi criticità introdotte dal Decreto aree idonee, l'emanazione degli attesi decreti FER X e FER 2 e la loro gestione, saranno il banco di prova su cui questo Consiglio e la struttura tutta del GSE dovranno cimentarsi già da domani.

L'ANEV augura buon lavoro a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del GSE ed in particolare al Presidente Paolo Arrigoni ed all'Amministratore Delegato Vinicio Mosè Vigilante congratulandosi con loro per la meritata nomina.