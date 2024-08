Primo fine settimana d'agosto, bollino nero su strade e autostrade Anas ha rimosso decine di cantieri: milioni di italiani in viaggio verso le vacanze

Un fine settimana da bollino nero su strade e autostrade, in Campania come altrove. Sabato e domenica con circolazione particolarmente intensa, dal momento che l'inizio d'agosto significa l'avvio delle vacanze per tantissime persone.

Milioni di italiani in viaggio verso le località turistiche, la Campania si conferma tra le regioni più gettonate dalla costa alle zone interne.

Anas, per limitare i disagi, nei giorni scorsi ha rimosso decine di cantieri sulla rete ma l'enorme afflusso di veicoli provocherà inevitabilmente code e disagi.

Operativa anche la task force della Polizia stradale, che presidia le arterie a maggiore incidenza di traffico.