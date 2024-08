Campania: in crescita la raccolta differenziata di carta e cartone "Il risultato è ancora lontano dalla media nazionale e del sud"

La raccolta differenziata di carta e cartone è in crescita nella regione Campania. Nel 2023 ha superato le 230mila tonnellate facendo registrare un incremento del 4,5 per cento rispetto all'anno precedente. Ecco quanto emerge dal rapporto annuale di Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica).

"Ci sono ancora margini di miglioramento"

"Nonostante la crescita e i segnali positivi registrati in tutte le province, sono ancora molti i margini di miglioramento. - ha affermato il direttore generale di Comieco, Carlo Montalbetti - I cittadini campani hanno, infatti, differenziato 41,8 chilogrammi, risultato ancora lontano dalla media nazionale e del sud. Si aggiunge anche un tasso di intercettazione dei rifiuti cellulosici sul totale dei rifiuti dell'8,6 per cento, valore più basso a livello nazionale".

I dati provincia per provincia

"Nel 2023 Comieco ha gestito l'avvio a riciclo di circa 185mila tonnellate di carta e cartone, quasi il 79 per cento della raccolta complessiva. Ai 461 comuni convenzionati sono stati riconosciuti corrispettivi economici per oltre 15 milioni di euro. Analizzando i dati nel dettaglio, tutte le province campane mostrano un andamento positivo: in particolare, da segnalare gli ottimi risultati di Caserta (+8 per cento) e Salerno (+5,2 percento). Ad Avellino sono state raccolte più di 13mila tonnellate di carta e cartone, con un procapite di 33,7 chilogrammi. A Benevento sono state raccolte più di 9mila tonnellate con un procapite di 35,8 chilogrammi. A Caserta quasi 36mila tonnellate totali di carta e cartone e un procapite medio che sfiora i 40 chilogrammi. A Napoli differenziate più di 130mila tonnellate e raccolti in media quasi 45 chili da ciascun cittadino. A Salerno quasi 42mila tonnellate di carta e cartone raccolte, procapite di 39,6 kg/ab".