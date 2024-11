Eav, modifiche alla circolazione sulla Napoli-Baiano: ecco le novità I provvedimenti dopo la riunione con i sindaci e l'Air

Napoli-Baiano, modifiche alla circolazione Eav. Lo rende noto l'azienda, "facendo seguito all'incontro con i sindaci della linea di Baiano e a quanto condiviso nei giorni scorsi con Air (l'azienda che si occupa della gestione delle corse su gomma) e Regione Campania".

In particolare, in entrambe le direzioni, è "confermato il servizio con dodici corse dal lunedì al venerdì, ridotto da dodici a sei il sabato e soppresso la domenica e i giorni festivi".

Viene invece potenziato il servizio sulla Napoli-Nola con le corse che passano da 38 a 41 dal lunedì al venerdì, da 38 a 39 il sabato, mentre le corse saranno 32 la domenica e i festivi. Sulla Napoli-Poimigliano Eav annuncia che sono "confermate trenta corse dal lunedì al sabato e 24 la domenica e i giorni festivi".

Infine per le due circolari: la Volla-Napoli-Volla vede "ridotte da 25 a 21 le corse dal lunedì al sabato, con soppressione la domenica e i giorni festivi e allungamento del percorso di circa sei chilometri per servire anche Madonnelle e Botteghelle (precedentemente non servite)", mentre per la Volla-Casoria-Volla è "confermato il servizio con otto corse dal lunedì al sabato con allungamento del percorso di circa otto chilometri, passando anche per Casalnuovo (altezza centro commerciale Meridiana)".

Inoltre da mercoledì 6 novembre saranno istituiti dei servizi anche tra Casalnuovo e Napoli e tra San Paolo Belsito, Nola, Casamarciano e Napoli. Previste alcune modifiche alle partenze finora in vigore. Tutte le informazioni, con gli orari ed i percorsi aggiornati dal 4 novembre, sono pubblicati sul sito www.eavsrl.it.