Qualità della vita: Napoli sprofonda, Avellino è la prima in Campania L'indagine del Sole 24 ore: male anche Caserta e Salerno, sale Benevento

L'indagine sulla qualità della vita consegna un quadro a tinte fosche per la Campania. Napoli penultima in Italia: peggio di lei solo Reggio Calabria.

Non va molto meglio a Caserta, che si piazza alla posizione 101 su 107 province, in calo di tre posti rispetto allo scorso anno.

In calo anche Salerno, che scivolta di quattro posizioni e si attesa al 92esimo posto.

Per vedere qualche spiraglio bisogna fare riferimento al Sannio e all'Irpinia: Benevento guadagna due caselle e si piazza 76esima. Ancora meglio fa Avellino, che registra un balzo di 6 posizioni e si attesta al 73esimo posto.

L'indagine del Sole 24 Ore fotografa da 35 anni lo "stato di salute" delle province italiane, con 90 indicatori divisi in sei categorie: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

Preoccupa il dato di Napoli che, in linea con le altre città metropolitane, arretra in tutti i settori: se la città si piazza bene per dati climatici (24esima per soleggiamento e 23esima per ondate di calore), è da retrocessione il dato sulla qualità di vita dei bambini (102esimo posto). Napoli è ultima per ricchezza e consumi, terzultima per giustizia e sicurezza, 101esima per ambiente e servizi, ma anche 24esima per affari e lavoro (con una crescita esponenziale registrata dal 2017 al 2022).

"Le grandi aree metropolitane scontano, a confronto con l'anno scorso - si legge nell'indagine del quotidiano di Confindustria - sia la presenza di alcuni indicatori di nuova introduzione, come la disuguaglianza nel reddito e le mensilità di stipendio necessarie ad acquistare casa, entrambi inseriti nella categoria ricchezza e consumi. Ma anche alcuni dati che testimoniano, per esempio, la fine della corsa del Pil pro capite: il dato, rapportato al 2023, sale di più al Sud".

Male anche Caserta, penultima per ondate di calore, centesima per ricchezza e consumi e terzultima per ambiente e servizi. Salerno sconta i dati relativi alla qualità della vita (89esima per i bambini, 90esima per i giovani e 84esima per gli anziani). In ricchezza e consumi è penultima, per ambiente e servizi 93esima.

Benevento paga il rischio legato alle ondate di calore (è 102esima), ma la sua qualità della vita è sopra la media per bambini (dove risulta 56esima) e giovani (37esima). Affari e lavoro (49esima) e giustizia e sicurezza (44esima) la tengono su. Infine Avellino, brilla per giustizia e sicurezza (26esima, guadagnando 38 posizioni rispetto allo scorso anno) ma paga alla voce affari e lavoro, dove è 89esima, quindici posti in meno rispetto al precedente confronto.