Animali anziani e malati nei rifugi: l'appello di Natale Un gesto d’amore che garantisce cibo, cure e un riparo caldo

"Dona per questo Natale serenità agli animali che spengono tante candeline: hanno bisogno di più cure dei cuccioli!"

Lndc animal protection lancia la campagna “Regala un’adozione a distanza questo Natale”, invitando i cittadini a regalarsi e regalare un’adozione del cuore di un animale anziano o malato che vive nei rifugi Lndc in tutta Italia, portando un abbraccio senza fine, una dolce carezza sulla testolina di un animale che Lndc animal protection ha accolto, protetto e salvato dall’abbandono e dai maltrattamenti.

L’adozione a distanza è un grande gesto d’amore che garantisce cibo curativo, interventi chirurgici, farmaci salvavita, medicinali e un riparo caldo a chi può contare solo su di noi e su di te.

Che sia grande o piccolo non importa, è possibile scegliere l’animale la cui storia ti colpisce di più: dai cani come Eva, Bella (nella foto), Milu, Sonny, Dumbo e Amore, fino agli animali che vivono nel Santuari come la capretta Freddy o il maialino Santiago, ma anche i cani più bisognosi che vivono da tanti anni nelle sedi Lndc e quelli disabili, come Elena, Samu e Deddy.

L’impegno degli oltre 3.200 volontari Lndc, è tangibile, immediato e concreto. Ogni giorno lavorano su tutti i fronti e spesso operano in realtà difficili e impegnative, ma senza indugio garantiscono cibo, cure veterinarie, protezione e assistenza alle migliaia di animali che l’associazione salva quotidianamente.

Lndc animal protection, ogni anno in media, accudisce quasi 29mila cani anziani in 52 canili sul territorio italiano. Ne soccorre quasi 40mila e difende i loro diritti nelle aule di tribunale attraverso oltre 500 azioni legali. L’adozione a distanza è un gesto che accoglie gli animali rimasti soli, abbandonati e dimenticati, per offrire loro un futuro diverso e grazie al quale è possibile garantire a ognuno di loro cure, protezione e assistenza continua, permettendoci di salvare animali vittime di violenza che senza il nostro aiuto non riuscirebbero a sopravvivere.

Ecco le sedi locali in Campania: Avellino, Aversa, Benevento, Cava de’ Tirreni, Salerno, San Giorgio del Sannio, Sant’Arpino, Torre Annunziata.