Agenas, duello tra Campania e Liguria per la presidenza dell'Agenzia Il governatore De Luca: inopportune le parole di Bucci

"Leggo le dichiarazioni del presidente Bucci in relazione all’Agenas. Ho rispetto per Bucci, ma quanto sostiene è fuori luogo". Comincia così la nota a firma di Vincenzo De Luca, in replica al collega governatore della Liguria.

Il riferimento è al "duello" tra Campania e Liguria per la guida dell'Agenzia della sanità.

"Dovrebbe sapere che al di là delle connotazioni di partito, vi è un equilibrio doveroso nella rappresentanza delle diverse regioni. Ribadisco che da questo punto di vista, per motivi elementari di equilibri regionali, è assolutamente indiscutibile la candidatura della Campania per la presidenza dell’Agenas", ha chiarito De Luca.