Sant'Agnello. Inaugurata la nuova stazione della Circumvesuviana Intervento da 1,2 milioni di euro. Presenti il presidente De Luca, con l’ingegner De Gregorio

È stata inaugurata ieri mattina la stazione rinnovata “Sant’Agnello” della Circumvesuviana, alla presenza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. L’opera, realizzata dall’Eav in Penisola sorrentina, rappresenta il primo passo di un ampio piano di interventi sulla linea Vesuviana.

«Qui abbiamo fatto un investimento per creare una bellissima stazione. È l’inizio di una serie di interventi: abbiamo acquistato 56 treni nuovi, il primo dei quali entrerà in funzione quest’anno», ha dichiarato De Luca durante l’inaugurazione.

Un progetto ambizioso

L’intervento, dal costo complessivo di 1,2 milioni di euro, ha previsto l’abbattimento e la ricostruzione della parte superiore del fabbricato, l’eliminazione delle barriere architettoniche con l’installazione di un ascensore e rampe, e la creazione di una nuova batteria di tornelli con varchi bidirezionali per diversamente abili, controllabili anche da remoto.

De Luca ha inoltre sottolineato l’importanza del progetto per il nuovo ospedale unico della Costiera sorrentina, che sorgerà a soli 50 metri dalla stazione. «Tutti i cittadini potranno prendere il treno e arrivare in due minuti all’ospedale, riducendo il traffico veicolare. Una Vesuviana efficiente, con corse ogni 12 minuti, non è solo fondamentale per la mobilità ma anche per la salute dei cittadini», ha aggiunto.

Investimenti per l’intera linea

Il presidente di Eav, Umberto De Gregorio, ha evidenziato il lavoro svolto: «Quello di Sant’Agnello è un intervento completato senza mai interrompere la circolazione dei treni. Stiamo investendo oltre 1 miliardo di euro su tutta la Vesuviana, tra treni nuovi, rinnovo del segnalamento ferroviario e modernizzazione delle infrastrutture».

Una stazione moderna e storica

La nuova stazione, moderna e funzionale, offre ora adeguamenti sismici e miglioramenti strutturali, in linea con le indicazioni della Soprintendenza per preservare l’opera del 1948 dell’architetto Marcello Canino.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco di Sant’Agnello, Antonino Coppola, e altre autorità locali. La giornata è stata caratterizzata da entusiasmo e applausi, celebrando un’importante tappa verso una mobilità più sostenibile e accessibile in Campania.