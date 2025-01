Sorrento, nuovi mezzi per la polizia municipale Potenziata la flotta con moto da fuoristrada e biciclette elettriche

La polizia municipale di Sorrento ha ricevuto quattro nuovi veicoli per rafforzare la capacità operativa degli agenti: due motociclette Yamaha Tracer 700 e due biciclette elettriche. Le moto, particolarmente adatte ai percorsi impervi e alle strade collinari, permetteranno agli agenti di pattugliare anche la rete sentieristica e le frazioni più isolate del territorio comunale. Grazie alla loro agilità, si rivelano strumenti essenziali per gli interventi rapidi nel traffico e per le operazioni di polizia giudiziaria.

Maggiore controllo e mobilità sostenibile

Oltre alle moto, le biciclette elettriche saranno impiegate per il pattugliamento del centro storico, specialmente nei mesi estivi, quando l’afflusso turistico rende difficile l’uso di mezzi più ingombranti. L’amministrazione comunale sottolinea anche il contributo alla mobilità sostenibile, dato che le bici sono a emissioni zero e offrono un’alternativa ecologica per i controlli nelle zone pedonali e nei vicoli più stretti.

Nuovi investimenti in arrivo

Alla cerimonia di consegna, erano presenti il sindaco Massimo Coppola e il comandante della polizia municipale Rosa Russo, che ha annunciato ulteriori potenziamenti della flotta. Nelle prossime settimane, arriveranno un furgone Piaggio Porter per il trasporto della segnaletica stradale e una Jeep Avenger, destinata al controllo dell’edilizia e all’antiabusivismo. Il fuoristrada sarà particolarmente utile per raggiungere aree difficilmente accessibili con i mezzi tradizionali, rendendo ancora più capillari i controlli sul territorio.