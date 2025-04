Oss e Osa esclusi dal bando Inps: Santangelo presenta mozione "Subito un tavolo per includerli o la Regione si faccia promotrice di iniziative complementari"

"L’esclusione degli operatori socio sanitari Oss e quella degli operatori socio assistenziali Osa dal bando dell’Inps per il progetto Home Care Premium corre il rischio di creare una grave crisi occupazionale oltre che falle nel sistema di assistenza domiciliare.

Allo stato sono oltre 1300 gli Oss e gli Osa impegnati in Campania in questo servizio. E’ per questo opportuno che la Regione attivi un tavolo di confronto con l’Inps e le parti sociali per rivedere il bando ed estenderlo anche a queste figure.

In subordine deve essere la stessa Regione a promuovere iniziative complementari a quella dell’Inps per consentire a Oss e Osa di poter svolgere il loro lavoro garantendo così occupazione e qualità dell’assistenza".

Commenta così il consigliere regionale del gruppo Italia Viva al consiglio regionale della Campania Vincenzo Santangelo la mozione presentata con i colleghi Vincenzo Alaia, Tommaso Pellegrino e Francesco Iovino.