Natale con i poveri: 8 pranzi, 750 poveri, 300 volontari Questi i numeri del Natale con la comunità di Sant’Egidio a Napoli e in Campania

Il 25 dicembre la comunità di Sant’Egidio festeggerà il Natale con i poveri che incontra durante tutto l’anno. Sono previsti 8 pranzi, con la partecipazione di oltre 750 poveri: senza fissa dimora, anziani, disabili, bambini, rom, migranti, famiglie povere. Una grande famiglia che festeggia il Natale stringendosi attorno alla comunità di Sant’Egidio.

Alle 13 nella chiesa di San Pietro martire, a largo Bonghi, in altri luoghi del centro storico, a Fuorigrotta, Scampia, San Giovanni a Teduccio e ad Aversa, si allestiranno tante tavolate dove siederanno insieme poveri e volontari, e dove si confonde chi serve e chi è servito.

E non mancherà un regalo per ciascuno con il proprio nome scritto sulla busta che verrà consegnato da Babbo Natale. Un dono personalizzato per ricordare che nessuno viene dimenticato.

Tanti volontari provenienti da diversi luoghi della Regione si stanno unendo in questi ultimi giorni di preparazione per dare una mano e trovare un senso al loro Natale.

Nei giorni precedenti e successivi al Natale sono previsti altri pranzi e momenti di festa. Negli istituti per anziani, nei campi rom, nelle scuole della pace i volontari di Sant’Egidio raggiungeranno altri poveri in città, ma anche a Caserta, Salerno e in diversi luoghi della Regione.

Il 24 e il 31 dicembre sono previste delle cene itineranti per i senza fissa dimora.

Il 22 dicembre, invece nel carcere di Poggioreale, ci sarà un grande pranzo per 150 detenuti a cui parteciperà il sindaco Gaetano Manfredi, mentre il 29 dicembre nel carcere di Secondigliano ci sarà un altro pranzo con la partecipazione del cardinale don Mimmo Battaglia.

Infine, il 1 gennaio, giornata mondiale per la pace, al termine della santa messa delle 11, celebrata da don Mimmo Battaglia, sul sagrato del Duomo verranno ricordati i nomi dei Paesi in guerra, con alcune testimonianze di chi proviene da luoghi di dolore.

Un Natale di solidarietà che sarà un segno di speranza in un tempo difficile, segnato dall’aumento della povertà, dalle guerre e da una grande solitudine che colpisce tanti.