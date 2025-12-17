Campania, proclamati gli eletti del Movimento 5 Stelle Micillo augura buon lavoro ai nuovi consiglieri regionali

"Oggi è un giorno importante per il Movimento 5 Stelle e per la Campania". Così Salvatore Micillo, coordinatore regionale del M5S, commenta la proclamazione ufficiale dei consiglieri regionali eletti, avvenuta oggi presso la Corte d’Appello.

"Rivolgo un grande in bocca al lupo ai nostri cinque consiglieri regionali: Luca Trapanese, Salvatore Flocco, Gennaro Saiello, Elena Vignati e Raffaele Aveta. Siamo certi che sapranno portare nelle istituzioni la voce, le battaglie e la visione del Movimento 5 Stelle Campania, con serietà, competenza e spirito di servizio".

Per Micillo, quella che attende i nuovi eletti è «una sfida impegnativa ma fondamentale: rappresentare i cittadini campani in un’assemblea chiamata ad assumere decisioni cruciali per il futuro della Regione, dalla tutela dell’ambiente alla sanità, dal lavoro ai diritti sociali".

"Come Movimento 5 Stelle - conclude Micillo - saremo al loro fianco ogni giorno, a sostegno di un lavoro che dovrà essere coerente, coraggioso e sempre orientato all’interesse pubblico".