Schlein: "Possiamo vincere alle politiche: visto in Campania?" La segretaria dem: "Siamo il primo partito nei voti veri, non nei sondaggi"

"Dobbiamo aprire le porte del partito a quelli che si avvicinano e che spesso hanno trovato chiusura anziche' ascolto e accoglienza". Lo ha detto Elly Schlein all'assemblea del Pd. "Da quando sono segretaria solo due regioni si sono spostate, Sardegna e Umbria e le abbiamo vinte noi. Lo dico a tutti gli appassionati di mappe, ci sono due nuove regioni rosse. Abbiamo vinto in Campania, con 25 punti di distacco, in Puglia.

Ogni forza, ogni lista ha dato un contributo prezioso a questo sforzo collettivo. Il Pd e' cresciuto ovunque, dove abbiamo vinto ma anche dove abbiamo perso", continua la segretaria Pd. "Siamo il primo partito nei voti veri,m non nei sondaggi: e' la dimostrazione che la partita delle politiche e' apertissime, ci sono le condizioni per mandare a casa questa destra".