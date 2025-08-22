Due nuovi treni regionali in Campania: Trenitalia investe oltre 24 milioni di € In totale sono 31 i nuovi convogli in circolazione sulle linee

Sessantuno nuovi treni per "Regionale", brand di Trenitalia (Gruppo FS), consegnati dall’inizio del 2025 a oggi, per un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro.

Un risultato in linea con gli obiettivi del Piano strategico 2025–2029 del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che entro il 2027 prevede di portare a 1.061 il numero di convogli di nuova generazione destinati a pendolari e viaggiatori in tutta Italia. Lo rende noto l'azienda di trasporto.

In Campania, nel 2025, sono stati consegnati 2 nuovi treni (per un investimento di oltre 24 milioni di euro) che, sommati ai 29 già in servizio, portano a 31 il numero dei nuovi convogli in circolazione sulle linee campane.

“Il rinnovo del trasporto ferroviario regionale è uno dei pilastri del nostro Piano Strategico 2025-2029 che prevede investimenti per 100 miliardi di euro in cinque anni”, ha dichiarato Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato del Gruppo FS Italiane. “Un processo in continua evoluzione, che punta a offrire treni moderni, sostenibili e con elevati standard di comfort e sicurezza. Regionale rappresenta una leva strategica per una mobilità sempre più integrata e connessa, in grado di valorizzare i territori e accompagnare le trasformazioni sociali, ambientali e culturali di un Paese in movimento”.