Maltempo senza fine: nuova allerta in Campania per temporali e mareggiate L'annuncio della Protezione civile regionale

Nuova allerta meteo in Campania per venti forti e mare agitato. La Protezione civile regionale ha emanato una duplice allerta meteo valida dalle 8 alle 20 di domani, giovedì 12 febbraio.

Allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali anche intensi a scala locale con conseguente criticità idrogeologica sulle seguenti zone: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento). Allerta meteo per venti localmente forti occidentali, tendenti a divenire nord-occidentali al pomeriggio, con possibili raffiche e conseguente mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti, sulle seguenti zone: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento).