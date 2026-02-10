Nuova seduta del consiglio regionale, focus sulle commissioni speciali La seduta è fissata per mercoledi 18 febbraio

La conferenza dei capigruppo, presieduta dal presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi, e con la partecipazione del vice presidente della Giunta, Mario Casillo, ha stabilito che l'assemblea si riunirà mercoledì 18 febbraio dalle ore 11 alle ore 16.

All'ordine del giorno saranno iscritti, tra gli altri punti, la proposta di delibera, ad iniziativa dell'opposizione, per l'istituzione delle quattro Commissioni Speciali e l'elezione del Questore di maggioranza, il Rendiconto Generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2024 e lo Schema di Rendiconto Consolidato con il Consiglio Regionale per l'esercizio finanziario 2024, se approvati per tempo dalla competente Commissione "Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio".