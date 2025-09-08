Arriva la perturbazione atlantica: porta il maltempo in Campania Da mercoledì pioggia e vento

L'anticiclone che ha dominato sull'Italia in questo primo weekend di settembre sta per cedere il passo ad una perturbazione atlantica che porterà un cambiamento radicale del meteo, soprattutto al Centro-Nord. E' quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "Questa settimana - afferma - sarà caratterizzata da tempo instabile, dai tratti autunnali, su molte regioni, in particolare tra domani e giovedì". Martedì già, dal mattino, si formeranno rovesci e temporali sparsi su Liguria centro orientali, coste della Toscana e sui settori alpini e localmente prealpini. Nel pomeriggio peggiorerà sul Triveneto e in serata il maltempo sarà via via più diffuso su tutto il Nord e la Toscana. Mercoledì sarà il culmine di questa fase di maltempo: la perturbazione scenderà più a sud, portando temporali diffusi su gran parte del Centro. Saranno le regioni tirreniche, come Lazio e Toscana, a essere maggiormente colpite, con fenomeni anche di forte intensità. Il Nord continuerà a vedere piogge e rovesci, con un'instabilità persistente. Non solo: è allerta per le aree della Liguria e dell'alta Lombardia e le zone centrali tirreniche, Toscana in primis, che sono a rischio di nubifragi, allagamenti e disagi alla viabilità. Non si esclude, inoltre, la formazione di supercelle sulle pianure del Nord-Est, in particolare tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia che potrebbero generare grandinate di grosse dimensioni. Nel dettaglio: - Lunedì 8. Al Nord: cielo a tratti molto nuvoloso. Al Centro: tra sole e nubi sparse. Al Sud: stabile e soleggiato. - Martedì 9. Al Nord: molte nubi, rovesci in arrivo sui monti e sul Triveneto. Al Centro: maltempo in arrivo su Sardegna e Toscana. Al Sud: soleggiato. - Mercoledì 10. Al Nord: maltempo diffuso. Al Centro: maltempo, fenomeni intensi su Lazio e Toscana. Al Sud: maltempo in arrivo in Campania, nuvoloso altrove. Tendenza: ultime piogge giovedì al Centro-Sud, migliora al Nord in vista di un weekend più stabile.