Vaccini: scende la copertura rispetto al 2024 Per il trattamento anti influenzale negli over 65

Scende, seppure di poco, la copertura vaccinale anti-influenza nella popolazione anziana (over 65), il target per ridurre significativamente morbosità, complicanze e mortalità per influenza. Lo dimostrano i dati raccolti sul sito del ministero della Salute: la copertura negli anziani è diminuita di 0,8 punti percentuali rispetto alla stagione precedente portandola al 52,5% rispetto al 53,3% della stagione 2023-24. "Si conferma quindi un trend in diminuzioni nelle ultime stagioni dopo il picco raggiunto nella stagione pandemica 2020-21 con 65,3% - ricordano gli esperti - La diminuzione della copertura vaccinale nella stagione 2024-25 rispetto alla stagione precedente è generalizzata in quasi tutte le regioni italiane tranne nella provincia autonoma di Trento, in Piemonte, Lombardia, Molise, Campania, Basilicata e Sardegna in cui si registra un lieve aumento e nel Friuli Venezia Giulia in cui la copertura è rimasta invariata". Gli obiettivi di copertura per tutti i target sono 75% (minimo) e 95% (ottimale). Le coperture vaccinali nella popolazione generale della stagione 2024/2025, aggiornate alla data del 29 agosto 2025, sono lievemente aumentate (19,6%) rispetto alla stagione precedente (18,9%)