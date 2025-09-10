Dirigenti professioni sanitarie, Ciarambino: oggi è nu juorno buono La vicepresidente esulta per l'ingresso dei funzionari in tutte le Asl e gli ospedali campani

«Oggi ho provato una grande emozione nel vedere finalmente realizzato un risultato al quale ho lavorato a lungo. A 25 anni dalla legge 251 che ha sancito la piena dignità e autonomia delle professioni sanitarie, dopo anni di impegno che ho portato avanti in Consiglio regionale insieme ai rispettivi ordini professionali, finalmente l’ingresso dei dirigenti delle professioni infermieristiche e sanitarie in tutte le Asl e ospedali della Campania è realtà. Sono davvero felice di aver incontrato i dirigenti neoassunti, cui ne seguiranno altri grazie allo scorrimento coordinato di tutte le graduatorie esistenti, fino a dotare tutte le strutture sanitarie di queste preziose figure. Una conquista che sancisce la valorizzazione delle professionalità infermieristiche, ostetriche e sanitarie, che da troppo tempo aspettavano un ruolo dirigenziale autonomo - dichiara Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto - Un risultato per me di grande valore politico ed emotivo, segno di una Campania che vuole investire nella sanità pubblica, mettendo al centro il valore delle persone e la qualità del servizio. Una vera rivoluzione culturale per il sistema sanitario campano, che ci aiuterà a migliorare la qualità dell’assistenza e l’organizzazione delle cure. Il mio ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari che quotidianamente lavorano con dedizione e professionalità. Il risultato di oggi mi riempie di orgoglio e dimostra che l'impegno politico fatto di lavoro serio e poche chiacchiere, alla fine premia e porta risultati concreti. Continuerò a vigilare e non mi fermerò finché tutte le restanti Asl e ospedali non avranno assunto nel loro organico queste preziose figure professionali», conclude Ciarambino.