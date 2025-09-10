Emergenza carceri, Ciambriello convoca la stampa al Centro Direzionale

Giovedì 11 settembre alle ore 11 il garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello terrà una conferenza stampa presso l’ufficio del garante sito Isola F8- Centro Direzionale di Napoli, 6° piano.
Al centro della conferenza i dati del sovraffollamento; i detenuti definitivi; i detenuti in attesa di giudizio; i giovani dai 18 ai 25 anni presenti in carcere; i suicidi, i tentativi di suicidio; le morti naturali.
Per il garante Ciambriello “il carcere è un luogo che dovrebbe togliere la libertà ma non la vita; la libertà ma non la dignità, non il diritto alla salute, l’affettività, allo studio e al lavoro. Le carceri in Italia sono diventate una discarica sociale ed una bomba ad orologeria”.