De Luca: io eletto col 70%, i 5 Stelle col 9%, chi deve fare il rinnovamento?

"Qualche volta mi è capitato di sentir dire che 'dobbiamo fare il rinnovamento'. Ricordo anche a voi i dati elettorali con i quali sono stato eletto io: candidato del M5s 9%, De Luca 70%. Chi è che deve fare il rinnovamento secondo voi?". Nuove bordate di Vincenzo De Luca all'indirizzo dell'alleanza di centrosinistra che alle prossime regionali ha candidato Roberto Fico per raccogliere l'eredità del governatore in carica.

"Avremo parecchie cose da fare, ma manterremo il controllo sull'attività della Regione, come è doveroso fare e daremo un aiuto a chi avrà l'umiltà di chiedere l'aiuto", aggiunge De Luca, che poi scherza con i giornalisti che gli chiedono di una sua possibile candidatura al consiglio regionale: "Non voglio togliervi la sorpresa, starò qua come cittadino campano, starò qui a difendere Napoli e la Campania, che ha conosciuto una stagione anche di policentrismo. Tutta l'area interna della Campania era abbandonata a se stessa, abbiamo fatto investimenti importanti in tutti i territori. Quindi staremo qui a controllare, nel senso che non me ne vado in ferie. Farò politica come la intendo io, non le palle, ma le opere".

Concetto, quello della difesa del lavoro svolto, che torna in un altro passaggio: "Ci auguriamo che rimanga la concentrazione sul lavoro, non sulle pippe della politica politicante o sulle scemenze delle bandierine demagogiche. Ci auguriamo che chi verrà, rimanga concentrato sulle cose sul lavoro immenso che è stato fatto. Perché questo davvero cambia il modo di vivere dei nostri concittadini e della nostra comunità".

Concetti esplicitati a margine della consegna del primo dei dieci nuovi treni Eav sulla tratta Aversa-Piscinola. Il presidente della Regione ha rivendicato gli investimenti sul trasporto pubblico: "Uno dei grandi problemi che abbiamo ereditato era il trasporto pubblico locale. L'Eav, la società che gestisce questo tratto di metropolitana Aversa-Piscinola, aveva 700 milioni di euro di debiti, non pagava i dipendenti, non pagava i fornitori, non pagava il gasolio e avevamo 15 cantieri sulla linea dell'Eav tutti bloccati, qualcuno da nove o dieci anni. Abbiamo risanato l'azienda. Abbiamo riaperto i cantieri", le parole di De Luca.

"La stazione di Scampia - ha ripreso De Luca - è bellissima e rispettata dagli utenti e dai cittadini in maniera perfetta. Non c'è stato un atto di vandalismo. Oggi consegniamo il primo dei 10 treni nuovi che abbiamo acquistato sulla linea Aversa-Piscinola. Un treno bellissimo, ovviamente avrà il doppio, forse il triplo della capienza dei vecchi treni che avevano un'anzianità, in qualche caso, di 50 anni. Abbiamo un sistema di videosorveglianza interno, abbiamo tempi di percorrenza di 15 minuti. Quando arriveranno anche gli altri 10 treni - 3 arrivano entro quest'anno gli altri entro il 2026, l'obiettivo è di avere passaggi ogni 8 minuti. L'altro obiettivo - ha continuato De Luca - è di avere il collegamento diretto su questa linea fino alla stazione centrale di Napoli e all'aeroporto di Capodichino, quindi veramente un lavoro enorme di programmazione di investimenti.Questi treni nuovi costano 100 milioni di euro della regione. Sinceramente possiamo guardare con soddisfazione al lavoro fatto. Infine, per quanto riguarda la criticità che era rimasta, la linea Circumvesuviana e il collegamento Napoli-Sorrento, stanno arrivando i primi dei 56 treni nuovi che abbiamo acquistato, i primi tre entrano in servizio entro quest'anno. Credo che anche in quel caso avremo per il prossimo anno, tempi di collegamento di 8 minuti ogni passaggio veramente un lavoro gigantesco con cui completiamo il rinnovamento della linea in gestione alla Regione".