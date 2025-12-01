Leone Melillo: "Il "gioco" di far perdere l'altro" "Non un solo vincitore, non un solo "perdente" a Salerno, alle ultime regionali"

"Non un solo vincitore, non un solo “perdente” a Salerno, in occasione delle ultime elezioni regionali.

Mi riferisco soprattutto ad Attilio Pierro e, quindi, al Cilento ed al Vallo di Diano, dove è emerso un “gioco” politico, una sorta di bingo, che ha fatto prevalere il “gioco di far perdere un altro”.

Lo scrive in una nota il docente campano Leone Melillo

"Mi ritorna in mente, anche in questa circostanza, una delle prime esibizioni pubbliche di Lucio Dalla, con “Bisogna saper perdere”. Era la finale di Sanremo 1967, quando non ero ancora nato. In quella circostanza Mike Bongiorno presentava Lucio Dalla come un “un jazzista che adesso vuol diventare anche un cantante di musica leggera”.

Recentemente, sembra lo abbia fatto Attilio Pierro, presentando Mimì Minella, da dirigente scolastico a candidato alla regione Campania".