America’s Cup 2027, asse Regione-Comune su logistica e Bagnoli Fico e Manfredi: piano condiviso per mobilità, sicurezza e rigenerazione

Un lavoro congiunto fondato su confronto e integrazione delle competenze per trasformare l’America’s Cup in una leva strategica di sviluppo. È l’impegno emerso dal tavolo tra il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dedicato all’organizzazione dell’America's Cup in programma nel 2027 nel capoluogo partenopeo. Alla riunione hanno preso parte assessori regionali e comunali per definire modalità operative e priorità condivise. Sul tavolo, la gestione della logistica, il rafforzamento della rete di mobilità e la sicurezza degli eventi e dei luoghi coinvolti, insieme al potenziamento dell’accoglienza e dei servizi destinati al pubblico internazionale.

Mobilità e sicurezza al centro

Tra i punti chiave emersi c’è la necessità di un programma condiviso, ritenuto essenziale per assicurare efficienza amministrativa e tempi certi. L’obiettivo è evitare sovrapposizioni e accelerare gli interventi infrastrutturali, così da presentarsi all’appuntamento del 2027 con una città pronta ad accogliere flussi consistenti di visitatori. Particolare attenzione sarà dedicata alla sostenibilità ambientale e sociale delle opere previste, in modo da garantire benefici duraturi oltre l’evento sportivo.

Bagnoli e il fronte mare

Focus rilevante sulla riqualificazione del fronte mare, a partire da Bagnoli, sito di interesse nazionale interessato da interventi di bonifica e rigenerazione. L’America’s Cup viene considerata un acceleratore per valorizzare le aree costiere e restituire alla città spazi urbani riqualificati. Nel confronto è stata ribadita la volontà di trasformare la competizione velica in un’occasione di rilancio per l’intero territorio regionale, con ricadute sulle filiere produttive legate al mare e alla nautica, sull’attrazione di investimenti e sulla proiezione internazionale di Napoli e della Campania.

«Sulla scia della sinergia istituzionale avviata col Governo – ha dichiarato Manfredi – poniamo ora le basi concrete per realizzare una collaborazione anche con la Regione Campania al fine di garantire il successo dell’America’s Cup a Napoli». Il sindaco ha sottolineato come l’evento possa contribuire ad ampliare la rete dei trasporti, creare nuove opportunità di lavoro e diffondere i benefici economici anche all’area metropolitana e alle aree interne. L’America’s Cup, dunque, non solo come grande appuntamento sportivo, ma come progetto di sviluppo urbano ed economico di lungo periodo.