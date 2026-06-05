Campania: nel weekend cinque appuntamenti plastic free La mobilitazione nazionale: "Il pianeta non è un portacenere"

Cinque appuntamenti in Campania per dire basta all’abbandono dei mozziconi di sigaretta nell’ambiente.

Domani, sabato 6 giugno, e dopodomani, domenica 7 giugno, anche la regione sarà protagonista della grande mobilitazione nazionale promossa da Plastic Free Onlus in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che si celebra oggi 5 giugno, e nel percorso di avvicinamento alla Giornata Mondiale degli Oceani dell’8 giugno.

L’iniziativa, promossa dall’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, coinvolgerà volontari, cittadini, amministrazioni comunali, associazioni e realtà del territorio in una serie di attività dedicate alla raccolta dei mozziconi di sigaretta e alla sensibilizzazione sui danni provocati da uno dei rifiuti più diffusi e sottovalutati. Per l’edizione 2026 il claim scelto è: “Il pianeta non è un portacenere”.

In Campania gli appuntamenti saranno cinque. Si partirà sabato 6 giugno alle ore 9 a Castel Volturno (CE), con una raccolta mozziconi dal ritrovo presso il Bar Attila, Destra Volturno, referente Vissia Wanvestraut. Sempre sabato, alle ore 9:30, appuntamento a Castellammare di Stabia (NA) per un cleanup con ritrovo presso l’ingresso della Reggia di Quisisana, referente Salvatore Palmieri. Nel pomeriggio, alle ore 17, iniziativa a Lusciano (Ce) con un cleanup dal ritrovo presso Parco Numeroso, Parco Emini 1, referente Antonio Conte.

La mobilitazione proseguirà domenica 7 giugno alle ore 09:00 a Napoli, con un cleanup dal ritrovo presso Rotonda Diaz, referente Silvana Cantone con Stefano Pugliese e Irene Pontecorvo. Ultimo evento campano domenica alle ore 09:30 a Eboli (SA), con una raccolta mozziconi dal ritrovo presso la Libreria Nara, in Via Matteo Ripa 39, referente Elena Merola.

I mozziconi rappresentano una delle principali fonti di microplastiche disperse nell’ambiente. Molti cittadini ignorano che i filtri delle sigarette non sono fatti di cotone, ma di acetato di cellulosa, una plastica sintetica che può impiegare oltre dieci anni per degradarsi, frammentandosi progressivamente in micro e nanoplastiche invisibili.

Secondo le stime internazionali, ogni anno nel mondo vengono dispersi circa 4,5 trilioni di mozziconi. In Italia si consumano oltre 70 miliardi di sigarette l’anno e una parte consistente dei filtri finisce su strade, marciapiedi, tombini, spiagge e corsi d’acqua. Un singolo mozzicone può contaminare fino a 500 litri d’acqua rilasciando metalli pesanti e sostanze tossiche dannose per gli ecosistemi acquatici.

“La Campania partecipa a questa mobilitazione con cinque iniziative che attraversano città, aree verdi e luoghi simbolici del nostro territorio – dichiara Silvana Cantone, referente regionale Plastic Free Campania –. I mozziconi sono tra i rifiuti più visibili e, allo stesso tempo, più ignorati. Li troviamo sui marciapiedi, vicino ai tombini, nei parchi, sulle spiagge, spesso come se fossero parte del paesaggio urbano. Con questi appuntamenti vogliamo ricordare che ogni cicca abbandonata può trasformarsi in inquinamento per il suolo, per l’acqua e per il mare. Partecipare significa scegliere di non restare indifferenti e contribuire concretamente alla cura della Campania”.

“Pochi minuti per fumare una sigaretta, più di dieci anni affinché ciò che ne resta scompaia dall’ambiente – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus –. Dietro un gesto apparentemente banale si nasconde un danno silenzioso che resta nel tempo: contamina il suolo, raggiunge i tombini, arriva nei fiumi, finisce in mare ed entra nella catena alimentare, tornando poi sulle nostre tavole e nel nostro corpo sotto forma di micro e nanoplastiche. Nel weekend del 6 e 7 giugno porteremo in tutta Italia migliaia di volontari per dire che il pianeta non può essere trattato come un portacenere”.

Plastic Free sottolinea come il problema non riguardi soltanto il decoro urbano, ma anche la salute degli ecosistemi e degli oceani. Attraverso tombini e reti fognarie, milioni di mozziconi raggiungono fiumi e mari, mettendo a rischio pesci, tartarughe, uccelli e biodiversità.

Le iniziative sono aperte a cittadini, famiglie, scuole, associazioni, aziende e amministrazioni comunali. L’elenco completo degli appuntamenti è disponibile sulla pagina Eventi del sito ufficiale di Plastic Free, dove è possibile scegliere l’evento più vicino e iscriversi gratuitamente per partecipare alla mobilitazione nazionale.