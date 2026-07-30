Melillo in Argentina: ponte culturale tra Carlo Pisacane e Juan José Castelli Un nuovo progetto cinematografico italo-argentino

Professore Leone Melillo, la sua presenza in Argentina rappresenta un'importante occasione di dialogo tra la cultura italiana e quella argentina. Il filo conduttore del suo intervento è il confronto tra Carlo Pisacane e Juan José Castelli. Perché ha scelto proprio queste due figure?

Carlo Pisacane e Juan José Castelli appartengono a due contesti storici differenti, ma sono accomunati da una profonda tensione ideale. Entrambi interpretarono la rivoluzione non soltanto come conquista dell'indipendenza politica, ma anche come occasione di emancipazione sociale e civile. Pisacane, protagonista del Risorgimento italiano, e Castelli, tra i protagonisti della Rivoluzione di Maggio, rappresentano due esempi di coraggio intellettuale e di coerenza morale che continuano a parlare al nostro tempo.

Quali sono, a suo avviso, i principali punti di contatto tra questi due protagonisti della storia?

Entrambi appartenevano all'ala più innovatrice dei rispettivi movimenti rivoluzionari. Condividevano una visione della libertà fondata sulla giustizia sociale, sulla dignità della persona e sulla partecipazione popolare. Le loro vicende mostrano come le grandi trasformazioni storiche siano spesso il risultato del sacrificio di uomini che hanno saputo guardare oltre il proprio tempo.

Ritiene che il dialogo tra Italia e Argentina possa trovare nuova linfa anche attraverso la valorizzazione di queste figure storiche?

Assolutamente sì. Italia e Argentina sono unite da profondi legami culturali, storici e umani. Riflettere insieme sulle esperienze di Pisacane e Castelli significa costruire un linguaggio comune fondato sulla memoria, sulla libertà e sui valori democratici. La cultura può diventare uno straordinario strumento di cooperazione internazionale.

In questo contesto si inserisce anche un progetto cinematografico di cooperazione italo-argentina. Può anticiparci qualcosa?

L'idea è quella di promuovere una coproduzione italo-argentina dedicata al dialogo ideale tra Carlo Pisacane e Juan José Castelli, valorizzando il patrimonio storico condiviso tra i due Paesi. Il progetto prevede che il soggetto sia da me scritto, mentre la sceneggiatura venga affidata al regista Aurelio Grimaldi. L'obiettivo è realizzare un'opera capace di unire rigore storico, forza narrativa e respiro internazionale, offrendo al pubblico una riflessione sulle radici comuni della libertà e della giustizia sociale.

Perché ha pensato proprio ad Aurelio Grimaldi per questo progetto?

Perché è un autore che ha dimostrato, nel corso della sua carriera, una particolare sensibilità verso il racconto civile e storico. La sua esperienza cinematografica rappresenterebbe un valore aggiunto per trasformare un'idea di ricerca storica in un linguaggio capace di raggiungere un pubblico internazionale.

Quale messaggio desidera lasciare al pubblico argentino?

Vorrei invitare tutti a considerare la storia come uno spazio di incontro e non di divisione. Pisacane e Castelli ci insegnano che i valori della libertà, della solidarietà e della dignità umana non appartengono a una sola nazione, ma costituiscono un patrimonio universale. Rafforzare il dialogo culturale tra Italia e Argentina significa investire nel futuro, partendo dalla memoria condivisa.

Professore Melillo, il 2027 segnerà il 170° anniversario della morte di Carlo Pisacane, caduto a Sanza il 2 luglio 1857. Si tratta di una ricorrenza ormai imminente. Quale significato può assumere questa celebrazione, anche in una prospettiva internazionale e nel dialogo con l'Argentina?

Il centosettantesimo anniversario della morte di Carlo Pisacane rappresenta un'occasione preziosa per rileggere la sua figura al di là della dimensione esclusivamente nazionale. Pisacane appartiene alla storia del Risorgimento italiano, ma i valori che ispirarono il suo impegno – la libertà, la giustizia sociale, il coraggio delle idee e la responsabilità civile – hanno una portata universale. Proprio per questo ritengo che la ricorrenza possa diventare anche un momento di confronto tra Italia e Argentina, ponendo in dialogo Pisacane con personalità come Juan José Castelli,