Furto di cavi sull'alta velocità Roma-Napoli, ritardi fino ad un'ora e mezza

La circolazione sull'Alta velocità Napoli-Roma è fortemente rallentata a causa di danneggiamenti alla linea ferroviaria da parte di ignoti, registrati nei pressi di Tora e Piccilli, in provincia di Caserta. Lo rende noto Infomobilità, il portale di Trenitalia.
I disagi
I treni Alta Velocità vengono instradati sulla linea convenzionale via Formia, con un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti rispetto agli orari previsti. Tra i convogli direttamente coinvolti figurano il treno partito alle 6:00 da Firenze Santa Maria Novella diretto a Napoli Centrale e quello delle 7:45 da Napoli Centrale con destinazione Milano.
Le indagini
Sull'episodio sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti per risalire all'identità dei responsabili del danneggiamento. L'unica certezza al momento è che per i pendolari ed i turisti si tratta dell'ennesima giornata di passione sulla tratta ferroviaria.