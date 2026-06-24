Due tappe importanti per DonatoriNati Campania: ecco dove "Diffondere la cultura del dono del sangue e della legalità"

Venerdi 26 giugno presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Caserta seminario dedicato alla cultura della donazione di sangue e raccolta straordinaria di sangue.

Domenica 28 giugno a Caivano dalle ore 8.30 alle 12.30 raccolta straordinaria di sangue presso la Parrocchia di San Paolo Apostolo al Parco Verde di Caivano .

L’impegno dei volontari dell’associazione DonatoriNati Campania ci ricorda quanto è Importante mettersi al servizio degli altri, soprattutto in estate , quando tutti sono presi dal mare e dal divertimento: con un piccolo gesto che significa tanto per chi è affetto da malattie croniche o per chi rischia la vita. In prima linea il presidente DonatoriNati Campania avv. Tommaso Delli Paoli che invita tutti a riflettere e a partecipare ad un’attività che oltre ad essere solidale è anche educativa per le giovani generazioni.

“Mettersi al servizio degli altri, con un piccolo gesto significa tanto per chi è affetto da malattie croniche o per chi rischia la vita.

Donare il sangue arricchisce chi dona e chi riceve ,e sono grata all’associazione per avermi coinvolta in questa iniziativa, invitandomi far parte della famiglia dei volontari di DonatoriNati- afferma Tommaso Delli Paoli presidente DonatoriNati Campania .

Un modo per unire Istituzioni e Comunità attraverso il volontariato.

Diffondere la cultura del dono e della legalità è un gesto concreto di solidarietà ormai diventato una mission per la Polizia di Stato ed i Vigili del Fuoco, che con l’associazione DonatoriNati in tutte le piazze di Italia è presente con i suoi volontari per raccogliere sacche di sangue .

Donare il sangue non è solo un atto di generosità ma è anche un dovere civico; la disponibilità di sangue è infatti un patrimonio collettivo a cui ognuno di noi può attingere in caso di necessità.

Una riserva di sangue che soddisfi il fabbisogno della nostra comunità è una garanzia per la salute di tutti, donne, uomini, giovani, anziani , bambini, compresi noi stessi e le persone