Scossa di magnitudo 4.1 in Molise, avvertita anche in Campania Registrata anche una seconda scossa

Trema la terra in Molise. Dopo la mezzanotte una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata in provincia di Isernia, nella zona di Pizzone.

Il sisma, come riporta l’stituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è avvenuto alle 00.08, ad una profondità di 10 chilometri. Si tratta di un'area interessata da terremoti frequenti.

La terra che ha tremato e stata distintamente avvertita anche in Campania ed in particolare nella provincia di Caserta, oltre ad essere percepita nel Lazio e in Abruzzo.

Non si registrano danni a persone o cose. Una seconda scossa, di magnitudo 2.2, è stata avvertita nella stessa zona alle 3:41, ad una profondità di 9 chilometri.