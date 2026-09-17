Illeciti ambientali e tutela animali, la Guardia Agroforestale: "Denunciate" L'appello del presidente Antonio D'Acunto

La Guardia Agroforestale Italiana sta portando sull’intero territorio nazionale un'azione di tutela e denunci di illeciti ambientali e degli animali. Lo fa sapere il presidente nazionale, Antonio D’Acunto, che invita i cittadini a comunicare anche in forma anonima illeciti sui territori.

Sarà poi la Guardia Agroforestale Italiana a procedere di conseguenza. "L'ambiente va tutelato con la collaborazione dei cittadini ed io sono in prima linea", ha assicurato D'Acunto. L'indirizzo mail per le segnalazioni è guardia.agroforestaleitaliana@outlook.it