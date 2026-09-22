Guida sicura: il progetto di Scaperrotta approda in Basilicata a Calvello L'appuntamento è per venerdì 25 settembre dalle 9.30 alle 13.00

Approda in Basilicata, a Calvello comune di poco più di 1600 abitanti, nella parte centro-settentrionale della provincia di Potenza, il progetto "Guida sicura" di Alberto Scaperrotta.

"E' per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione, uscire dalle nostre mura e soprattutto ricevere apprezzamenti per ciò che facciamo. Calvello è uno dei comuni che grazie agli amministratori locali ha creduto fermamente nel nostro progetto".

L'appuntamento è fissato per venerdì 25 settembre con ingresso libero, dalle 9.30 alle 13.30. I protagonisti saranno gli studenti.

Educazione stradale, simulazione di incidenti, corso di primo intervento e di guida sicura con veicoli agricoli. Prevenzione a 360°.

Il messaggio: "Le dimostrazioni dal vivo di incidenti simulati aiutano a prevenire gli incidenti reali. La vita non è mai un gioco".

Dalla Basilicata alla Valle del Cervaro, in Irpinia allo scalo di Savignano Irpino-Greci scalo, dove verrà replicata la stessa manifestazione di prevenzione il prossimo 28 settembre. Clicca qui per leggere tutti i dettagli di questo evento.