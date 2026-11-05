Confesercenti: Vincenzo Schiavo rieletto vicepresidente nazionale Delega all’internazionalizzazione e alle relazioni internazionali

La presidenza di Confesercenti, riunita a Roma ha eletto la nuova giunta nazionale. Importante la conferma di Vincenzo Schiavo, già presidente di Confesercenti Campania, dal momento che è stato rieletto vicepresidente nazionale, con delega all’internazionalizzazione e alle relazioni internazionali.

A Schiavo, dunque, è stato affidato il compito di guidare un progetto strategico di grande rilevanza: l’apertura ai mercati esteri delle imprese italiane.

Confesercenti, tra le principali associazioni di categoria riconosciute in Italia, punta infatti a consolidare la propria presenza e il proprio posizionamento sugli scenari globali.

"Sono molto felice e gratificato dalla rielezione, giuntami dalla presidenza nazionale, di Vicepresidente di Confesercenti, con il compito, inoltre, di portare avanti un progetto ambizioso e di primaria importanza per il nostro sistema economico: l’internazionalizzazione. L’obiettivo - ha dichiarato Vincenzo Schiavo - è permettere a Confesercenti di posizionarsi strategicamente nel resto del mondo. Da sempre lavoro per questo traguardo, convinto che le imprese italiane che si affacciano sui mercati esteri ottengano il giusto riconoscimento e la valorizzazione che meritano. Andiamo ad intercettare mercati ed economie diverse, dove i nostri imprenditori - custodi di un’eccellenza artigianale e produttiva unica – possano vendere quel Made in Italy amato in ogni angolo del pianeta".

Il neo-confermato Vicepresidente ha poi chiarito le linee guida del suo mandato: "Il mio obiettivo sarà costruire veri e propri ponti verso il resto del mondo. Vogliamo permettere sia alle imprese che hanno già una vocazione internazionale, sia a quelle che intendono strutturarsi, di usufruire della formazione, dei mezzi e delle opportunità di Confesercenti, individuando - ha spiegato Vincenzo Schiavo - anche le risorse economiche necessarie per accompagnarle all'estero. Dedicherò il massimo impegno a questo percorso, mantenendo un occhio sempre attento alle imprese della Campania e del Mezzogiorno e, al contempo, tutelando e promuovendo la totalità delle aziende italiane".

Un passaggio importante è dedicato proprio alle radici di questo percorso strategico, avendo ricoperto sino ad ora il ruolo di vicepresidente Nazionale con delega al Mezzogiorno.

"L’esperienza maturata nel nostro Sud Italia è stata fondamentale e formativa. Fa toccare con mano l'elevata professionalità e la qualità delle imprese del territorio, realtà straordinarie che necessitano però di infrastrutture e canali per far sbarcare all'estero i propri prodotti, le competenze professionali e l'eccellenza imprenditoriale. Per questo lavoriamo da anni sull'internazionalizzazione: per dare alle nostre aziende il giusto peso nel mondo. Confesercenti non è solo una grande struttura associativa nazionale, ma si conferma una straordinaria opportunità di sviluppo globale. La nostra è una visione strategica non soltanto per l'economia del Paese, ma per le imprese italiane che meritano di portare la propria eccellenza ovunque".

In conclusione, il vicepresidente di Confesercenti Vincenzo Schiavo esprime i suoi ringraziamenti ai vertici dell’associazione:

"Desidero rivolgere un doveroso ringraziamento al Presidente Nazionale Nico Gronchi, che ha voluto fortemente sostenere questo progetto, al Direttore Generale Giuseppe Capanna, che ci crede da molti anni e che mi sprona continuamente a costruire nuove opportunità, e al Segretario Generale Mauro Bussone".