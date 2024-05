Napoli, Salerno e Benevento: anche in Campania la rete delle fatture false L'indagine partita da Rimini coinvolge la Campania: 4 arresti, 44 indagati

I finanzieri del comando provinciale di Rimini hanno condotto un'indagine che dall'Emilia Romagna ha interessato tutta Italia, arrivando fino in Campania. Quattro le persone arrestate per fatture false (due in carcere, altrettante ai domiciliari), nell'ambito di un'inchiesta che vede coinvolti complessivamente 44 indagati.

L'attività investigativa ha interessato, per la nostra regione, anche le province di Napoli, Caserta, Salerno e Benevento.

Eseguito un sequestro preventivo di cinque complessi aziendali per i reati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e trasferimento fraudolento di valori, nonché un ulteriore sequestro per equivalente fino all'importo di oltre due milioni pari al profitto delle ipotesi di reato di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

I reati contestati sono di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, trasferimento fraudolento di valori e calunnia.