Truffe agli anziani milanesi, sgominata la banda tra Napoli e Salerno Blitz congiunto di Polizia locale e Polizia di Stato: 15r indagati. I colpi anche in vacanza

Quindici persone denunciate e altrettante perquisizioni per una serie di truffe agli anziani. Blitz congiunto di Polizia locale e Polizia di Stato nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Milano.

Associazione per delinquere finalizzata alle truffe agli anziani l'accusa contestata. Sequestrati 40 cellulari e 5 tablet, oltre a 15mila euro in contanti e gioielli.

Nel mirino anche una 73enne a cui sarebbe stata consegnata parte della refurtiva rubata a Milano e poi trasportata a Napoli. In azione i poliziotti della Squadra mobile della Questura di Milano e dal personale del pool antitruffe della Sezione di polizia giudiziaria della Procura di Milano (composto da personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Milano).

La centrale telefonica, così come ricostruito dagli investigatori, erano due appartamenti a Napoli: per raggirare le vittime venivano utilizzate le solite tecniche, dal falso carabinieri e falso avvocato al finto nipote.

Un'attività criminale che, secondo l'accusa, non conosceva soste neppure in estate: gli indagati, infatti, telefonavano persino da un bungalow in un villaggio turistico della provincia di Salerno, dove coniugavano l'attività criminale alle vacanze.