Monte Faito, vertice in Prefettura sugli animali vaganti Cani e cavalli randagi nella zona montana: istituzioni al lavoro

Il vertice convocato in Prefettura. Nuovo incontro istituzionale per affrontare la presenza di animali vaganti nell’area del Monte Faito. Il vertice è stato convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, con l’obiettivo di aggiornare la situazione e coordinare le azioni già avviate per gestire il fenomeno.

Alla riunione hanno partecipato il sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, insieme ai rappresentanti del Comando provinciale dei Carabinieri di Napoli, della Guardia di Finanza, dell’Asl Napoli 3 Sud e della società Eav srl, che gestisce anche i collegamenti ferroviari e la funivia dell’area.

Cani e cavalli randagi nell’area montana

Il confronto istituzionale ha riguardato in particolare la presenza di cani e cavalli randagi nella zona del Monte Faito, una problematica segnalata negli ultimi mesi da residenti, escursionisti e operatori turistici. Secondo quanto emerso durante la riunione, grazie agli interventi coordinati delle istituzioni coinvolte la situazione sarebbe stata progressivamente ridimensionata. Le operazioni avviate hanno permesso di contenere il fenomeno e di ridurre il numero di animali vaganti presenti nell’area montana.

Controlli e interventi per sicurezza e tutela animale

Le autorità hanno comunque deciso di proseguire con le azioni congiunte già avviate, con l’obiettivo di garantire sia il benessere degli animali sia la sicurezza dei cittadini e dei visitatori che frequentano la montagna. Il Monte Faito, meta turistica e naturalistica molto frequentata nel territorio della Città metropolitana di Napoli, continua infatti ad attirare escursionisti e famiglie durante tutto l’anno, rendendo necessario un monitoraggio costante della situazione.