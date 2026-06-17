Oltre 7 milioni di bambini esposti a ondate di calore e 6 milioni a siccità Dichiarazione di Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia

"Secondo gli esperti l'Italia proprio in questi giorni sarà colpita da temperature molto elevate e all'orizzonte è prevista un'estate estremamente calda, anche a causa del fenomeno atmosferico El Nino.

Voglio ricordare che nel nostro paese, secondo il recente rapporto Unicef sui rischi climatici per l'Infanzia 2026, 7.224.126 di bambini sono esposti a ondate di calore e 6.375.600 alla siccità.

É necessario essere preparati a proteggere questi bambini e le persone più fragili. Il cambiamento climatico riguarda tutti. Sono necessari sforzi urgenti per ridurre le emissioni di gas serra o i rischi climatici diventeranno sempre più frequenti e gravi, mettendo a dura prova i bilanci e i sistemi governativi e minacciando il benessere dei bambini."



L'Unicef Italia per riflettere sulla responsabilità individuale rispetto all’ambiente promuove la campagna Cambiamo Aria: sulla piattaforma misurailtuoimpatto.unicef.it è possibile partecipare a un quiz per riflettere sulla sostenibilità delle nostre abitudini.

Anche quest'anno, l'Unicef Italia ha lanciato il concorso fotografico dedicato ai giovani fra i 14 e i 19 anni “Uno scatto per il clima: ambiente e futuro visti da me”. L’iniziativa promuove il valore della partecipazione attiva delle nuove generazioni e invita i giovani tra a raccontare, attraverso le immagini, gli effetti della crisi climatica e ambientale sui territori, sulle comunità e sulla vita quotidiana. È possibile iscriversi tramite il form online e rispondere alla mail ricevuta inviando a fino a 3 fotografie originali aggiungendo un titolo e una breve didascalia. La partecipazione è gratuita.