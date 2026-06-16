Eccellenze premiate in Parlamento: brilla la Campania Assieme ad Albano, Montesano e Peppe Barra

Nella splendida cornice della Sala della Regina della Camera dei Deputati l’intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, presieduto da Alessandro Caramiello e che vanta 50 parlamentari afferenti a tutti i colori politici ha consegnato un premio per l'attività svolta in tantissimi anni di carriera agli artisti Al Bano Carrisi, Enrico Montesano e Peppe Barra.

Alla presenza del vicepresidente della Camera on. Sergio Costa e di altri parlamentari del centrosinistra e del centrodestra, tra cui l’on. Stefano Candiani, l’intergruppo ha inteso “Valorizzare delle grandissime eccellenze del mondo artistico, autentici pilastri del nostro patrimonio culturale.

Un riconoscimento che si aggiunge ad altre icone già premiate dall’intergruppo, da Robert de Niro a Papa Leone” spiega il presidente Alessandro Caramiello, che evidenzia come durante i lavori siano stati valorizzati anche il maestro presepiale Marco Ferrigno, il 2 volte premio Oscar (alla scenografia) Gianni Quaranta, l’attrice Lara Sansone, i musicisti Zorama e Simona Molinari (2 premi Tenco e 2 partecipazioni a Sanremo), il Capo del DIAC del Ministero della Cultura Massimo Osanna, gli imprenditori Pina Amarelli (liquirizie Amarelli), Paolo Melluso (Calzature Melluso), Patrizia Angelotti (Accurate), Vittorio Genna (presidente Confindustria Napoli), unitamente alla scienziata Annamaria Colao (vicepresidente Consigliere Superiore della Sanità) e all’oncologo Giuseppe Laurelli, allo scultore internazionale Giuseppe Carta e all’esperto d’arte Guido Botticelli, celebre per aver curato gli interventi su capolavori di Giotto, Piero della Francesca e Vasari.

I riconoscimenti sono stati consegnati dall’attrice e docente Nadia Carlomagno, dal presidente di Confesercenti Salute Alessandro Totaro, dagli imprenditori Pasquale Lampugnale e Debora Di Meo, dal presidente della commissione Opera Tommaso Scattolari e dalla delegata dell’Intergruppo Michela Colucci. Durante i lavori, che hanno visto anche presentare ufficialmente il progetto Cortocircuito Sud (promosso dall’avvocato Maria Grazia Siciliano, tra i coordinatori dell’Intergruppo), si è anche dibattuto d’arte, valorizzando il quadro della Gioconda Torlonia, esposta eccezionalmente in sala.

L'opera, al centro di un dibattito scientifico che la vorrebbe legata alla bottega di Leonardo da Vinci o alla sua stessa mano, è diventata il simbolo di un'importante iniziativa promossa dall'Intergruppo che ne sta sostenendo un prestito a favore dei musei delle aree interne del paese così da creare sviluppo e indotto, atteso che al momento il dipinto è visibile solo all’interno di Montecitorio.

A sostenere questa battaglia, fortemente voluta dal deputato Alessandro Caramiello e dal presidente del tavolo tecnico dell’Intergruppo Giovanni Barretta, un pool di esperti intervenuti durante i lavori, tra cui i tecnici Antonello Di Pinto, Sebastiano Giordano, Gianni Filippini, Roberta Delgado, Antoinette di Nitto e Stefano Colucci. A moderare i lavori il giornalista e scrittore Luca Antonio Pepe, coadiuvato da Anna del Prete.