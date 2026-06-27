Quattro milioni per biblioteche e 1,4 per la cultura, Uncem: "E' uno scherzo?" "Due azioni che hanno veramente poco senso, che non servono"

"Dopo l'assurdo bando sui piccoli Comuni, gestazione di 4 anni, oltre 2500 progetti candidati, 120 finanziati, 50milioni di euro fermi per via dei ricorsi, dopo il bando borghi del Pnrr con 1 miliardo sul quale ormai poco meritano ulteriori considerazioni a pochi giorni dal termine dei lavori, arrivano altri due bandi del Ministero della Cultura che sembrano uno scherzo.

L'avviso pubblico "Cultura nei piccoli comuni", iniziativa promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea che mette a disposizione 1 milione e 445 mila euro per promuovere e valorizzare progetti culturali nei comuni con meno di 25mila abitanti.

Un altro avviso sempre MIC, con 4 milioni di euro per il bando "Librerie under 35". Due azioni che hanno veramente poco senso, che non servono. Non è cosi che si sostengono i piccoli Comuni nelle politiche culturali. Non così, con queste modalità, con i bandi tutti contro tutti, con 5 milioni e poco più messi a disposizione.

Non ci siamo. "Uncem spera sia uno scherzo. Che le cifre abbiano almeno uno zero in più - commenta Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem - Altrimenti possiamo dire che ancora una volta si è persa una occasione per intervenire seriamente nel dare attuazione alla legge nazionale 158 del 2017. Importantissima, ma bistrattata e inattuata. Con 5 milioni di euro non si va lontano".