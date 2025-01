Raffiche di vento e temporali, scatta l'allerta meteo in Campania L'avviso della Protezione Civile



La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica da temporali di livello Giallo, valido dalle 23.59 di oggi, fino alle 20 di domani, sabato 18 gennaio. Si prevedono, infatti, temporali anche intensi su tutta la Campania con un conseguente rischio idrogeologico localizzato (con possibili fenomeni come frane, esondazioni, allagamenti, caduta massi).

Contestualmente, la stessa Protezione Civile, considerate le valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo per vento forte con possibili raffiche e mare agitato con mareggiate fino alle 20 di domani.

Si raccomanda ai Sindaci di tutta la Campania attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e predisporre tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile per mitigare i rischi connessi alle previsioni.

Si evidenzia la necessità di monitorare il verde pubblico e la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.